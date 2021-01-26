Коренным пуровчанам с инвалидностью помогут в трудоустройстве

Фото: администрация Пуровского района

В Пуровском районе прошла рабочая встреча начальника районного управления по делам КМНС и представителей территориального отдела центра занятости населения. В ходе заседания они обсудили ситуацию на рынке труда, проанализировали списки граждан с инвалидностью, ведущих кочевой образ жизни, а также определили возможные варианты трудоустройства, учитывающие пожелания самих пуровчан.

По итогам совещания в марте текущего года решено провести «круглыи стол» с участием индивидуальных предпринимателей из числа КМНС, развивающих традиционные для коренных народов Севера виды деятельности.

На встрече планируется обсудить возможность создания рабочих мест для граждан с инвалидностью из числа КМНС и сотрудничество предпринимателей со службой занятости населения Пуровского района.