Салехардские школьники продолжают показывать свои знания на окружных олимпиадах

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года. Уже 18 учеников выполнили задания по французскому и русскому языку, литературе, информатике, химии, ОБЖ и физике. Наибольшее количество участников по литературе - 6 и обществознанию - 5.

Отметим, что олимпиады по химии, ОБЖ и технологии традиционно проходят в Ноябрьске, на олимпиаду по физической культуре школьники соберутся в окружной столице.

Сейф-пакеты с заданиями вскрываются перед участниками в день олимпиады, после сдачи работ каждому бланку присваивается шифр для объективности оценки.

-Мне нравится русский язык, тем более он важен для поступления в вуз. Хочется сейчас проверить свои знания, чтобы знать слабые места и со временем их исправить. Люблю писать сочинения, рассуждать на заданную тему - это простор для творчества, - делится впечатлениями олимпиадница по русскому языку Кира Климова.

Напоминаем, что в региональный этап прошли 38 школьников 9-11 классов, набравшие необходимое количество баллов, а также победители и призеры регионального этапа предыдущего года, продолжающие обучение в школе.

Последние испытания состоятся 24-25 февраля. Ребятам предстоит выполнить задания по китайскому языку. Финал, ориентировочно, состоится в марте-апреле этого года.