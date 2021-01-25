Погналась за ценой: жительница Нового Уренгоя купила авиабилеты у мошенников

Жительница Нового Уренгоя купила авиабилеты у мошенников Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Нового Уренгоя обратилась жительница города 1976 года рождения, ставшая жертвой мошенников.

Было установлено, что женщина оформила на одном из сайтов покупку авиабилетов, после чего ввела данные банковской карты, а также пароль, который пришел в смс-сообщении. После этого со счета северянки списалось более 30 тысяч рублей. Однако электронных билетов она так и не получила, деньги также не были возвращены.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напоминаем, что с подобным обманом также столкнулся житель Тазовского района. Мужчина трижды заплатил за один и тот же билет, отдав мошенника 20 тысяч рублей.

Полиция Нового Уренгоя предупреждает граждан: не совершайте покупки в интернете с непроверенных сайтов и сообществ, берегите свои деньги и помните, что покупая товары или билеты по стоимости на порядок ниже существующей, вы рискуете стать жертвой мошенников.