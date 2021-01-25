Для коренных жителей Пуровского района заработала горячая линия по вакцинации от COVID-19

Фото: администрация Пуровского района

Теперь жители национальных поселков Пуровского района могут задать вопросы о вакцинации от COVID-19 на специальной горячей линии: 8 (34997) 6-06-17 и 6-06-18. Она создана специалистами управления по делам коренных малочисленных народов Севера Администрации района.

Напоминаем, что в первую очередь на Ямале прививали медиков, по мере поступления вакцины к ним добавились педагоги, соцработники, полицейские, спасатели, волонтеров, пожилые люди и с хроническими заболеваниями.

После поставки на Ямал крупной партии вакцины, которая ожидается в начале февраля, планируется начало массовой вакцинации граждан. Перед прививкой пациента осматривает врач, который выносит окончательный вердикт.

Также в округе оборудуют специальные пункты вакцинации. В них имеется понятная система навигации и информационные материалы. Кроме того, оборудуются прививочные кабинеты, в том числе выездные, где будут соблюдены все эпидемиологические нормы и требования по хранению вакцины.