На Ямале проведут экспериментальные исследования по реабилитации детей с ОВЗ

Фото: правительство ЯНАО

В Научном центре изучения Арктики создана экспериментальная психофизиологическая лаборатория. В ней будут проводиться исследования по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, а также разрабатываться оздоровительные программы и методики для жителей Арктического региона.

Лаборатория оснащена тремя психоэмоциональными комплексами БОС. Старшие научные сотрудники сектора социальных и психологических исследований Руслан Кочкин и Ольга Межина уже прошли обучение для работы на новом оборудовании.

-Главная цель лаборатории, для которой были приобретены комплексы, - углубленное изучение механизмов саморегуляции человека через биологическую обратную связь, - говорит заведующий сектором, доктор психологических наук Виктор Семикин.

Биологически обратная связь - это современный метод реабилитации, активизирующий внутренние резервы организма человека для лечения невротических и психосоматических заболеваний, а также профилактики психоэмоциональных расстройств при стрессовых ситуациях.

Психоэмоциональные комплексы будут использовать для корректировки отклонений в здоровье и улучшения эмоционального самочувствия детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Результатом научной работы станет региональная программа развития системы реабилитации детей с ОВЗ в социальных организациях и методические рекомендации для специалистов.

Также на базе лаборатории будут проводиться исследования по проекту комплексной профилактики нарушений здоровья.