Выловленные 29 особей чира обошлись надымчанину в сто тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

Надымская прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о сохранности водных биологических ресурсов.

В итоге было установлено, что в марте 2020 года гражданин, находясь на акватории Обской губы, незаконно выловил 29 особей чира, тем самым причинив ущерб государству на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Тогда прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с гражданина ущерба в пользу Российской Федерации.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. На данный момент исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Также напоминаем, что недавно на территории Обской губы был задержан еще одного жителя Надымского района. Мужчина выловил 121 рыбу, тем самым нанеся урон, оценивающийся в 400 тысяч рублей.