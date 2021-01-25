Ликвидации незаконных свалок в Тазовском районе пришлось добиваться через суд Фото: Ольга Крыльцова

Тазовская прокуратура проверила исполнение законодательства об охране окружающей среды со стороны администрации районного центра.

В итоге было установлено, что на 7 земельных участках, расположенных на территории поселка, организованы несанкционированные свалки, занимающие свыше 42 гектаров. Долгое время сюда свозились промышленные и бытовые отходы, различного вида и класса опасности.

При этом органы местного самоуправления не принимали никаких мер для их ликвидации.

Чтобы исправить ситуацию, прокуратура внесла представление о нарушении закона, однако ответных действий так и не последовало. После этого ведомство было вынуждено обратиться с иском в суд, еще раз обязывая администрацию убрать несанкционированные свалки.

Судом требования прокурора полностью удовлетворены. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.