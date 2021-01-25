Ноябрьские спасатели помогли женщине, которая оказалась за городом в лютый мороз Фото: Ольга Крыльцова

Ноябрьские спасатели помогли 50-летней женщине, оказавшейся ночью за городом.

Как рассказала сама северянка, причиной такой прогулки стала ссора с дочерью. Обидевшись, она собралась и ушла из дома, невзирая на 45-градусный мороз, сообщает «Ноябрьск 24».

Заметив, что матери нигде нет, женщина обратилась за помощью к спасателям. Нашли ее идущей вдоль дороги в сторону санатория «Озерный». Отогрев горожанку, сотрудники доставили ее домой.

К счастью, это история закончилась хорошо, а сама местная жительница особо не пострадала.

Стоит добавить, что ноябрьские автоинспекторы также приходят на помощь людям. Например, в конце декабря старший лейтенант полиции Юрий Лютиков и капитан Алик Харрасов, патрулируя трассу Сургут - Салехард, помогли водителю, у которого заглох двигатель.