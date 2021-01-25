На Ямале подготовлено 59 пунктов для вакцинации от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ямале готовятся к массовой вакцинации населения от коронавируса. На сегодняшний день, 25 января, для приема пациентов оборудовано 59 пунктов - это прививочные кабинеты в медучреждениях и мобильные пункты, организованные в других местах.

По поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, в каждом из них созданы все условия для быстрой и комфортной вакцинации - предусматривается место для отдыха после процедуры, удобная навигация, наличие разъяснительной информации.

Поступление большой партии вакцины «Гам-Ковид-Вак» в количестве 19 900 доз ожидается в начале февраля, после ее распределят между муниципалитетами. Люди, которые уже успели записаться на прививку, будут приглашены в числе первых.

-Сейчас мы рекомендуем ставить прививку группам риска - пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Все, кто записался, безусловно получат вакцину, как только она поступит в округ. Логистическая и холодовая цепочки у нас отработаны, осталось дождаться отгрузки от поставщика. На сегодняшний день вакцинация - единственный верный способ защититься от инфекции», - пояснил директор департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Отметим, что по состоянию на 25 января в регионе привились 2 315 человек, из них 766 - повторно.

Напоминаем, что вакцинация проходит бесплатно и на добровольной основе. Условием остается возрастное ограничение 18+, а также отсутствие противопоказаний: аллергических реакций, обострения хронических заболеваний, беременности и грудного вскармливания, острых инфекционных заболеваний.