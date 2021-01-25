Ноябрянин лишился крупной суммы, переведя мошенникам сбережения с двух карт Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Ноябрьска обратился местный житель, ставший жертвой мошенников.

Было установлено, что 21 января 2021 года заявителю позвонила некая женщина, представившаяся сотрудником банка. Далее она сообщила, что с карты мужчины происходит списание денег, при этом она поинтересовалась, сколько карт у него имеется. Для отмены всех операций, звонившая предложила следовать ее указаниям, а именно сообщить персональные данные банковской карты и коды, пришедшие на телефон.

Не заподозрив обмана, мужчина выполнил все действия, после этого с его счета списалось более 95 тысяч рублей. Чтобы обезопасить денежные средства на второй карте, а это более 43 тысяч рублей, лжесотрудница порекомендовала перевести их на безопасный счет. Обналичив всю сумму, северянин перевел их на реквизиты, указанные мошенницей.

Не получив от женщины ответа о зачислении денег, ноябрянин обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. г, ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».