В Салехарде скачок электричества вывел из строя знаменитый гигантский термометр

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде скачок электричества вывел из строя светодиодный термометр, расположенного на фасаде дома №2 по улице Мира.

Как сообщил директор МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика Степан Федченко, подрядчик готов заменить блок управления в рамках гарантийных обязательств сразу, как только ну улице станет -25 градусов. Это связано с тем, что при более низкой температуре не работает спецтехника.

Отметим, что шкала градусника показывает температуру от -50 до +40 градусов.

Для более четкой видимости изображения на термометре установлено 26 тысяч штук светодиодов. Корпус столбика и шкалы градусов сделаны из анодированного алюминия, что позволяет использовать его в условиях Крайнего Севера, а также защитить от снега и дождя.

Ширина нового уличного термометра составляет 3 метра, а высота - 22,4 метра. Вес гиганта - 589 килограмм.