В 2020 году ямальцы чаще всего летали в Тюмень, Москву и Санкт-Петербург

Фото: правительство ЯНАО

Коронавирус существенно сократил пассажиропоток на Ямале. По итогам 2020 года его численность составила 1,313 миллиона человек, тем самым сократившись на 28 процентов по сравнению с 2019 годом.

Минимальное значение пассажиропотока наблюдалось в апреле. После снятия ограничений в конце июня 2020 года общий пассажиропоток стал восстанавливаться.

-Прошедший 2020 год был для всей авиаотрасли непростым. В первом полугодии из-за пандемии произошло резкое сокращение рейсов. Необходимо было привыкать работать в новых условиях, перестраивать внутренние процессы. Нам удалось пройти этот сложный период. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, - рассказал и. о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин.

За 2020 год было выполнено 38 955 рейсов, что меньше на 15 процентов аналогичных показателей 2019 года.

Наибольшей популярностью по межрегиональным маршрутам пользовались рейсы из Салехарда в Тюмень, Москву и Санкт-Петербург, из Нового Уренгоя в Санкт-Петербург, а также из Тюмени в Надым.

При перелетах внутри округа самыми популярными были направления из Салехарда в Новый Уренгой, Яр-Сале - Новый Порт - Мыс Каменный и обратно (рейс, выполняемый вертолетом), Ноябрьск.

Авиаперевозчиками отправлено и принято 12 664 тонны грузов и 657 тонн почтовых отправлений.

Также отметим, что в 2021 году субсидируется 34 межрегиональных маршрута и 28 межмуниципальных. Приобрести билеты можно в кассах продаж и на сайте авиакомапнии.

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