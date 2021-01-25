В Новом Уренгое задержали мужчину с наркотиками Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое задержали местного жителя 1993 года рождения, подозреваемого в незаконном оборотое наркотиков.

В ходе досмотра у него обнаружили сверток с порошкообразным веществом, которое, согласно заключению эксперта, оказалось наркотиком синтетического происхождения массой 1,83 грамма.

В свое оправдание злоумышленник пояснил, что приобрел данное вещество для себя, ни в коем случае не собираясь его распространять. Однако избежать уголовного дела мужчине не удалось.

Сейчас его обвиняют по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Наказание за это - до 3 лет лишения свободы.

В настоящее время в отношении злоумышленника избирается мера пресечения.

Также напоминаем, что недавно в газовой столице задержали жителя Пензинской области, у которого нашли более 4 килограмм наркотиков. В итоге незадачливому бизнесмену грозит пожизненный срок.