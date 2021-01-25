Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днем студента

Фото: правительство ЯНАО

Наступил самый веселый праздник - День студента, который отмечается по всей стране 25 января. В связи с этим губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обратился к жителям с поздравлением.

-Совсем недавно округ отметил свое 90-летие, мы гордимся его славной историей, заслуженными людьми и всеми теми, кто создает потенциал Ямала сегодня. Впереди у нас большие планы по развитию арктического региона, созданию здесь комфортных условий, в том числе и для нашей молодежи. Наши ребята достойно представляют округ на различных российских и международных площадках, активно занимаются волонтерством, участвуют в экологических и патриотических экспедициях, образовательных и культурных проектах. Ямалу нужны лучшие специалисты. В округе реализуется ряд действенных мер по поддержке наших студентов. С этого года стартовал проект по сопровождению лучших студентов вузов предпоследних и последних курсов для дальнейшего их трудоустройства в регионе, - отметил глава региона.

Также он пожелал студентам здоровья, хорошей учебы, сил и энтузиазма для исполнения намеченных планов.