На Ямале стартовали конкурсы инновационных проектов в сфере образования

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале стартовали конкурсы инновационных проектов на получение грантов школами, детскими садами и организациями допобразования. Также в эту категорию входит получение мер поддержки социально ориентированными некоммерческими организациями.

Главное условие: заявки на участие могут подать юридические лица, имеющие лицензию на образовательную деятельность.

В этом году для конкурса грантов введены новые номинации в сфере воспитания школьников: для реализации программ по организации гражданско-патриотического воспитания детей, поддержки и развития волонтерской деятельности, развития Российского движения школьников и юнармейского движения.

Также увеличен размер денежной выплаты. В итоге 20 инновационных проектов получат поддержку в объеме 500 тысяч рублей и 4 проекта - 1 миллион рублей.

Конкурс субсидий среди социально ориентированных некоммерческих организаций проводится по двум номинациям: оказание консультативной помощи и психолого-педагогической, методической поддержки семей, имеющих детей, а также создание условий для развития волонтерской деятельности. По итогам конкурса 10 СОНКО получат субсидии в размере 500 тысяч рублей.

Прием заявок продлится до 20 февраля. Документы принимают в департаменте образования ЯНАО. Также их можно выслать обычным почтовым отправлением или по электронной почте.