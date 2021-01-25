Фудкорт и подиумы: в Салехарде обсудили проект благоустройства площади у «Геолога»

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде завершились общественные обсуждения проекта благоустройства площади у «Геолога» . В нем участвовал представители общественности, депутаты, компании подрядчика и сами горожане. Обсуждения проходили в режиме онлайн с прямой трансляцией в социальной сети «ВКонтакте». Отметим, что зрителями стали более 500 горожан.

Так, компания «Мегаполис», разработавшая проект, преложила создание мест для отдыха, детских и игровых зон, устройство уличного фудкорта, обустройство велодорожек и велопарковки, световое оформление.

Фото: администрация Салехарда

На площади возле здания департамента планируется установить скамейки, подиумы и зоны отдыха с навесами. В центре - арт-объект в виде стилизованной газовой вышки. По периметру - велосипедная дорожка со специальным покрытием и подсветкой.

Фото: администрация Салехарда

Площадь возле «Геолога» предлагается оформить множеством арт-объектов и фотозон. Особый эффект место будет производить в темное время суток за счет оригинальной подсветки. Также рассматривается проведение бесплатного Wi-Fi.

Фото: администрация Салехарда

Кроме того, будет организован онлайн-опросов среди горожан на ключевые темы. Поступившие пожелания, предложения и замечания будут учтены при составлении технического задания, а также будет произведена корректировка проекта. Начать работы планируют этим летом.