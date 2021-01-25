Двое пострадавших на трассе под Коротчаево: газель столкнулась с автопоездом

Фото: Госавтоинспекция Ямала

За прошедшие сутки, с 24 по 25 января, на ямальских дорогах зарегистрировано 9 ДТП, в результате которых три человека получили травмы.

Одна и аварий случилась 24 января на на 8 километре трассы Коротчаево - Тазовский. Около 13:30 водитель автомобиля «ГАЗ» существенно превысил скорость, в следствии чего столкнулся с автопоездом «КАМАЗ», который двигался в попутном направлении. К счастью, погибших нет. Водителя легковушки и его пассажира госпитализировали в больницу. Что касается машины, то ей нанесены серьзные повреждения.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Вторая авария произошла в этот же день, 24 января, на ул. Центральная магистраль в Новом Уренгое. Около 14:30 водитель «Тойоты», превысив скорость и не учтя погодные условия, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «КИА». Пассажир последнего доставлен в больницу.

Отметим, что с начала 2021 года на региональных трассах произошло 304 ДТП, в которых 7 человек погибли и 20 травмированы, в их числе 2 детей.