Лабытнанги станет пилотной площадкой в реализации программы «Моя дорога»

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети ВКонтакте

Лабытнанги выступит пилотной площадкой в реализации федеральной программы «Моя дорога». Для Семи лиственниц будет спроектирована система новой городской мобильности.

Напоминаем, что это стало возможным благодаря активному голосованию жителей на этапе конкурсного отбора. В итоге Лабытнанги попал в финал вместе с 10 другими городами страны, обойдя 79 населенных пунктов из 32 регионов России!

-Я благодарю всех, кто голосовал в поддержку инициативы участия города в новой программе. Эта победа особенно важна для нас, потому что вопрос развития автомобильной и пешеходной инфраструктуры - один из приоритетных, - заявила глава города Марина Трескова.

Также, по ее словам, быть первым - большая ответственность, но вместе жители смогут справиться с любыми задачами.

-Надеюсь, что наш опыт участия в программе «Моя дорога» окажется ценным для всего Ямала, - добавила градоначальница.

Работа по реализации программы начнется совсем скоро. Кроме того, у горожан будет возможность принять активное участие в решении вопросов развития городской среды.