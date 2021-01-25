В Новом Уренгое успешно реализуется проект «Школьная медицина»

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицын встретился с главным врачом Новоуренгойской ЦГБ Кириллом Трапезниковым. Они обсудили реализацию проекта «Школьная медицина».

Напоминаем, что новая модель профилактической деятельности действует в пяти регионах страны, в том числе и на Ямале. Единственный в округе город, активно работающий в этом направлении - Новый Уренгой.

Главная цель проекта - создание благоприятных условий для сохранения и укрепления физического здоровья детей за счет повышения качества оказания медицинской помощи, раннего выявления патологий и пропаганды здорового образа жизни.

Такой работой в Новом Уренгое занимаются специалисты Центра здоровья детей. Сотрудники трех отделений оказывают медицинскую помощь в детских садах и школах, а также проводят профилактические осмотры.

С начала работы центра ежегодную диспансеризацию проходят больше 95% новоуренгойских ребят, раньше эта цифра едва достигала 75%.

Стоит добавить, что коронавирус также внес коррективы в деятельность центра. Врачам пришлось применять другие форматы работы, например, телемедицинские консультации для юных жителей отдаленных районов Нового Уренгоя.

В итоге Данило Трубицын назвал деятельность новоуренгойских врачей в рамках «Школьной медицины» успешной.