Погода на Ямале на 25 января: сильные морозы

Погода на Ямале на 25 января Фото: Ольга Крыльцова

В понедельник, 25 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно. Днем -30, ночью -27. Ветер 6-9 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем -42, ночью -39. Ветер 6-8 м/с.

Надым: переменная облачность, вечером - снег. Днем -40, ночью -35. Ветер 8-10 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -44, ночью -41. Ветер 6-8 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем -46, ночью -42. Ветер 4-6 м/с.

Тарко-Сале: ясно. Днем -46, ночью -43. Ветер 3-5 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -30, ночью -27. Ветер 5-7 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем -43, ночью -38. Ветер 5-7 м/с.