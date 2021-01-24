В Муравленко липовые продавцы «надули» покупателя видеокарты для компьютера Фото: Татьяна Коркина

В Муравленко возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении жителя города.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, заявление о преступлении поступило 21 января. Полицейские установили, что в начале 2021 года мужчина заказал в интернете видеокарту для системного блока компьютера, перечислив оплату в размере 10 тысяч рублей.

Мужчина позвонил по телефону, указанному на сайте, и связался с оператором. Тот сообщил, что посылка отправлена. Спустя какое-то время мужчина снова позвонил в «магазин», но номер оказался заблокированным, а сайт предприятия удален. Деньги потерпевшему не вернули, мужчина обратился в полицию.

Сейчас преступников ищут.