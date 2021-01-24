Число заболевших коронавирусом на Ямале на 24 января увеличилось на 89 человек Фото: Татьяна Коркина

По данным на 24 января 2021 года число заболевших коронавирусом на Ямале увеличилось на 89 человек в 11-ти муниципальных образованиях. Таким образом, общее число зараженных на Ямале с начала пандемии составило 35128 человек.

Информация о коронавирусе на Ямале. Фото: Оперштаб

Также за сутки выздоровели 214 человек (за весь период – 30270 человек). С ковидом и внебольничными пневмониями госпитализировано 493 пациента, из которых 35 человек находятся в тяжелом состоянии, 2 – в крайне тяжелом. Девять пациентов с подтвержденным коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких.

За сутки провели 3249 тестов в 23 лабораториях (за весь период – 1 291 115 человек).