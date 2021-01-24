На агрофирме Красноселькупского района найдена масса нарушений техрегламента Фото: pixabay.com

Специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО провел внеплановую выездную проверку агрофирмы «Толькинская», которая находится в Красноселькупском районе.

Во время проверки в производственном помещении убойного цеха установлены нарушения техрегламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Например, там не было защиты от проникновения животных (грызунов, насекомых), нет мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Не обеспечена защита от скопления грязи, образования конденсата, плесени на поверхностях производственных помещений, а также осыпания частиц в производимую пищевую продукцию.

В отношении директора возбуждены дела об административных правонарушениях. Теперь ему придется устранить все выявленные нарушения.