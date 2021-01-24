Ямал
Еще
Радио
Ямал
Еще
Радио
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На агрофирме Красноселькупского района найдена масса нарушений техрегламента

Россельхознадзор провел внеплановую проверку
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
КомментироватьОставить комментарий
На агрофирме Красноселькупского района найдена масса нарушений техрегламента

На агрофирме Красноселькупского района найдена масса нарушений техрегламента

Фото: pixabay.com

Специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО провел внеплановую выездную проверку агрофирмы «Толькинская», которая находится в Красноселькупском районе.

Во время проверки в производственном помещении убойного цеха установлены нарушения техрегламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Например, там не было защиты от проникновения животных (грызунов, насекомых), нет мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Не обеспечена защита от скопления грязи, образования конденсата, плесени на поверхностях производственных помещений, а также осыпания частиц в производимую пищевую продукцию.

В отношении директора возбуждены дела об административных правонарушениях. Теперь ему придется устранить все выявленные нарушения.

Клуб потребителей