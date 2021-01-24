Водителя из Муравленко, устроившего ДТП с четырьмя автомобилями, ждет уголовка Фото: Татьяна Коркина

В Муравленко возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 3 января в городе произошло ДТП. Водитель иномарки не справился с управлением и столкнулся с четырьмя припаркованными автомобилями. От прохождения медицинского освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался. В результате на него составили протокол об административном нарушении и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Когда автоинспекторы составляли протокол, они увидели, что в октябре 2019 года водитель уже привлекался за езду в нетрезвом виде. На момент новой аварии он был лишен управления автомобилем.

Теперь мужчине грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.