Погода на Ямале 24 января: при прояснении до - 50 градусов Фото: Татьяна Коркина

На Ямале сегодня, 24 января, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами морозный туман, изморозь. Ветер северный с переходом на южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -40…-450 С, при прояснении до -500 С, температура днем -39…-440С, местами до -490 С.

По народному календарю 24 января – Федосеев день, в честь последнего императора Рима Феодосия Великого. Обычно этот день был очень холодным (что мы можем наблюдать и в этом году). Считалось, что морозы в этот день обещали затяжные холода, а тепло – раннюю весну. На Руси даже приговаривали: «Федосеевы морозы – яровой посеешь поздно», «Федосеево тепло – на раннюю весну пошло».