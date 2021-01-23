На Ямале из-за мороза закрыты зимники

Фото: karta.yanao.ru

Движение по зимникам на Ямале временно закрыто из-за аномального мороза, сообщает региональный департамент транспорта и дорожного хозяйства. Накануне МЧС округа предупредил, что в регионе температура воздуха будет на десять и более градусов ниже обычных среднесуточных температур.

Так, с 22 января закрыли зимнюю трассу Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги, а также участок Аксарка – Салемал – Панаевск. Движение по зимнику Коротчаево – Красноселькуп также закрыто с 20 января.

Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04 и с помощью интерактивнои карты: karta.yanao.ru.