На Ямале случилось 13 ДТП за сутки

Фото: Госавтоинспекция Ямала

С начала 2021 года на ямальских дорогах произошло 284 ДТП, в которых погибли семь человек и 15 травмированы, в их числе два ребенка. Только за минувшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 13 ДТП, сообщает Госавтоинспекция региона.

В связи с ростом числа погибших в ДТП участников дорожного движения региональная Госавтоинспекция инициировала проведение профилактического мероприятия «Встречная полоса».

– Ситуация с дорожно-транспортным травматизмом на Ямале крайне тревожна, с начала года практически в два раза возросло число погибших в ДТП. Причиной гибели каждого второго участника дорожного движения является выезд на полосу встречного движения, – отмечает ведомство.

В дни мероприятия сотрудники ГИБДД проведут масштабную работу по профилактике дорожно-транспортных происшествий. В первую очередь, это коснется тех автолюбителей, которые пренебрегают правилами на загородных автодорогах. Наряды ДПС будут максимально приближены к местам наиболее частого выезда автолюбителей на встречную полосу.

Под пристальное внимание автоинспекторов попадут все грубые нарушения, влияющие на рост аварийности и тяжесть травм участников ДТП: вождение в нетрезвом виде, отсутствие детского удерживающего устройства, тонировка. Внимание полицейских также будет уделено фактам движения пешеходов вне населенных пунктов по обочинам и краю проезжей части без предметов со световозвращающими элементами. С нарушителями автоинспекторы проведут разъяснительную работу и применят меры административного воздействия.