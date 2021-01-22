К морозам готовы: коммунальщики Ямала работают в режиме повышенной готовности

Фото: правительство ЯНАО

На Ямал пришли аномальные морозы - в ближайшие дни температура может опуститься до -50 градусов.

В связи с этим коммунальные службы, энергетики, спасатели и пожарные находятся режиме повышенной готовности. Проверены и подготовлены аварийные источники электроснабжения и запасы топлива.

Также возможны изменения в режиме вывоза мусора. Гидравлические системы спецтехники не работают при температуре ниже 35 градусов, поэтому коммунальщики вынуждены вручную опустошать контейнеры, а вместо мусоровозов использовать самосвалы. Тем не менее региональный оператор и перевозчики готовы к работе в таких сложных условиях и призывают граждан сообщать диспетчерам о необходимости уборки накопившихся отходов.

По состоянию на 22 января в округе закрыты все зимники. Самих втовладельцев просят отложить выезды из населенных пунктов до улучшения погоды. Если это невозможно, то спасатели рекомендуют взять в дорогу запас воды, термос с чаем, теплую одежду, лопату, трос и спички. Очень важно зарядить мобильный телефон и иметь баланс. Также необходимо сообщить родственникам или знакомым о маршруте следования и времени прибытия на конечный пункт.

Актуальная информация о работе региональных зимников размещается на интерактивной карте ЕКС ЯНАО. Также информацию можно узнать по телефону: +7 (34922) 7-17-04.

Ямальцев, ставших свидетелями коммунальных аварий, просят незамедлительно сообщить в ЕДДС и по телефонам «горячих линий» АДС УК и ТСЖ ЯНАО муниципалитетов, а также в аварийную службу управляющей организации, если нештатная ситуация возникла в многоквартирном жилом доме.

Если жизни угрожает опасность или известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, нужно звонить по единому номеру экстренных служб - 112.