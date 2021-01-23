Погода на Ямале на 23 января 2021 года: до -48 градусов

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Сегодня, на 23 января, на Ямале прогнозируется аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 15 градусов и более (до -50 градусов). По сообщению синоптиков, такой мороз будет преимущественно в Красноселькупском, Пуровском и в Тазовском районах.

В округе будет переменная облачность, местами выпадет морозный туман и изморозь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха понизится ночью до -40… -45 градусов, днем мороз опустит столбики термометров до -38… -43 градусов, в отдельных районах до -48 градусов.

Салехард: -41 градус, ясно, штиль.

Лабытнанги: -42 градусов, ясно, штиль.

Новый Уренгой: -46 градусов, ясно, ветер слабый, северо-восточный 4 м/с.

Губкинский: -47 градусов, ясно, ветер умеренный, северо-восточный 5 м/с.

Тарко-Сале: -46 градусов, ясно, штиль.

Надым: -48 градусов, облачно, ветер тихий, северный 1 м/с.

Ноябрьск: -47 градусов, облачно, ветер умеренный, северо-восточный 6 м/с.

Муравленко: -46 градусов, ясно, ветер умеренный, северо-восточный 6 м/с.