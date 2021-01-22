В Салехарде закупают новые автобусы и пересматривают расписание общественного транспорта

Фото: администрация Салехарда

Уже в следующем месяце на дороги Салехарда выйдут два новых рейсовых автобуса. Они смогут одновременно перевозить 22 пассажира, в салоне расположено 14 посадочных мест.

-По многочисленным просьбам и обращениям, приобретаем дополнительные рейсовые автобусы. Заключен договор на поставку двух транспортных средств, - рассказал Алексей Титовский в своем Instagram.

Фото: администрация Салехарда

Также он отметил, что в настоящее время ведется работа над актуализацией схемы осуществления пассажирских перевозок. В том числе и с целью сокращения интервалов ожидания.

Напоминаем, что власти Салехарда пообещали увеличить количество рейсов на маршрутах №1 и №3. Это связано с многочисленными жалобами от горожан, которые не могут дождаться общественного транспорта.

-В течение ближайшего времени на маршрутах №1 и №3 планируется увеличить количество рейсов. В феврале текущего года будут объявлены торги по привлечению к перевозкам частных маршрутных такси. Отметим, что ранее дважды проведенные торги признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок, - сообщили в администрации.