На Ямале презентуют книгу, посвященную истории конвоя БД-5

Фото: департамент культуры ЯНАО

Национальная библиотека ЯНАО готовится к презентации книги Сергея Шулинина «История конвоя БД-5». Она пройдет 29 января с 18:00 до 19:00.

Подробно об истории этого конвоя до 2009 года не писали. Это первая книга, подробно рассказывающая его трагедию. Труд основан на архивных источниках, публикациях, воспоминаниях и других материалах. Он предназначен историкам, исследователям, а также тем, кто интересуется историей Арктики в годы Великой Отечественной войны.

Также вниманию посетителей будет представлена фотовыставка, состоящая из снимков, полученных в результате реализации регионального проекта «Карские экспедиции», основателем и руководителем которого является Сергей Владимирович Шулинин.

Конвой БД-5 - это арктический конвой в годы Великой Отечественной войны. События, связанные с конвоем БД-5, стали самой массовой трагедией по количеству погибших людей среди арктических конвоев в годы Второй мировой войны.