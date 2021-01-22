В больнице Губкинского повышен спрос на новый томограф

Фото: администрация Губкинского

В отделение лучевой диагностики губкинской городской больницы поступили рентген-аппарат, флюорограф и томограф. Последний из них, по словам врачей, пользуется большим спросом.

-Аппарат обладает искусственным интеллектом и является незаменимым помощником в определении процента поражения легких. Это особенно важно в период пандемии. Также томограф определяет разницу в плотности - мы можем помочь клиническим докторам в лечении пациентов, - рассказала заведующая отделением лучевой диагностики городской больницы Светлана Майер.

Использование современного аппарата позволяет ускорить обследование при небольшой лучевой нагрузке на пациентов. Замену старого аппарата КТ удалось решить при поддержке окружных властей. Централизованную закупку делал департамент здравоохранения ЯНАО.

Также была закуплена и другая медтехника - это новый современный флюорограф и передвижной рентген-аппарат.

Как отметил глава города Андрей Гаранин, с поступлением этого оборудования качество оказания медицинской помощи для населения улучшится.