Жителям национальных поселков рассказывают о вакцинации против коронавируса

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале сотрудники районных амбулаторий рассказывают пациентам о вакцинации против коронавируса.

-Жители национальных поселков должны вдвойне ответственно подойти к этому вопросу. Мы готовы предоставить исчерпывающую информацию, помочь во всем. На сегодня вакцинация - самый верный способ защититься от инфекции, - рассказала главный врач Надымской ЦРБ Наталья Калиберда.

На данный момент в регионе привились уже более 1 900 человек, из них 751 - двукратно. Все чувствуют себя хорошо.

Напоминаем, что вакцинация от коронавируса бесплатная и добровольна. Перед прививкой пациента осматривает врач и дает свое заключение.

Напоминаем, что губернатор Дмитрий Артюхов поставил задачу оборудовать специальные пункты вакцинации. Также оборудуются выездные прививочные кабинеты, где будут соблюдены все эпидемиологические нормы и требования по хранению вакцины.