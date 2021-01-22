В детскую школу искусств Ханымея поступили ударная установка и ксилофон

Фото: администрация Пуровского района

В детскую школу искусств Ханымея поступили новые музыкальные инструменты - современная электронная барабанная установка и ксилофон. Они позволят расширить образовательные программы и поднимут качество обучения юных талантов на новый уровень. В ближайшее время в ханымейской ДШИ откроют отделение ударных инструментов.

Новые инструменты удалось приобрести за счет финансовой поддержки депутатов Тюменской областной Думы. Будущие ученики нового направления уже записываются на прослушивание.

Теперь одна из главных целей педагогов учреждения - создание оркестра. Этому способствует и прошлогодне пополнение музыкального арсенала - клавишными электронными фортепиано японского производства, немецкими виолончелями и фортепиано знаменитой чешской фирмы Petrof. Инструменты были приобретены школой искусств благодаря нацпроекту «Культура».

На сегодняшний день в поселковой ДШИ обучаются 140 детей по разным направлениям: театральное искусство, хореография, сольное пение, фортепиано, гитара, изобразительное искусство и виолончель.