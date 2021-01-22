В Пуровской врачебной амбулатории ремонтируют левое крыло

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В Пуровской врачебной амбулатории продолжается капитальный ремонт, начавшийся в октябре 2020 и не прекращаются даже в суровые морозы.

Чтобы пациенты и медицинские работники испытывали как можно меньше неудобств, реконструкция проводится постепенно. Пока рабочие облагораживают левую часть здания, а в правой продолжается прием пациентов. Впоследствии медики переедут в отремонтированное крыло, а строители продолжат работу в оставшейся части.

Сдача обновленного учреждения намечена на конец октября 2021 года.

За это время работники подрядной организации из Тюмени утеплят перекрытия, заменят кровлю и фасад, обновят все коммуникации и установят узлы учета. Внутри здания покрасят и побелят стены, установят новые двери, пол покроют керамогранитом.

На техническом этаже произведут гидроизоляцию и забетонируют полы, что предотвратит сезонное подтопление.

Также амбулатория будет полностью оборудована для маломобильных пациентов и соответствовать системе безопасности - внутри и снаружи здания установят систему видеонаблюдения.