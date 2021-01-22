Надымчанка добилась выдачи материнского капитала через суд Фото: Ольга Крыльцова

Надымская прокуратура организовала проверку по обращению местной жительницы. Она рассказала о необоснованном отказе в выдаче свидетельства на материнский капитал.

Было установлено, что женщина имеет на иждивении троих малолетних детей. В октябре 2020 года она обращалась с заявлением в Управление социальных программ администрации Надымского района о выдаче вышеупомянутого свидетельства. Управлением в выдаче свидетельства ей отказало, мотивировав свое решение тем, что гражданка проживает на Ямале менее года.

Однако проверка установило, что срок проживания заявительницы в регионе - больше. В связи с необоснованным отказом в выдаче свидетельства и в интересах малолетнего ребенка городским прокурором предъявлено исковое заявление в суд о защите его прав.

Судом требования прокурора удовлетворены, а на органы местного самоуправления возложена обязанность по выдаче свидетельства на материнский (семейный) капитал в связи с рождением третьего ребенка.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.