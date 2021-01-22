Фактория Тарко-Сале снабжает тундровиков продуктами и товарами даже в сильные морозы

Фото: МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН

Фактория Тарко-Сале, расположенная в Ямальском районе, продолжает снабжать тундровиков продуктами и товарами первой необходимости даже в самые сильные морозы. В месяц там закупается 170-220 человек, все зависит от сезона.

Так, 21 января завезено топливо. Часть горючего предназначена для дизельной станции, остальное - для оленеводов. При плохой видимости вездеход может добираться до места 10-12 часов.

Также туда поставляются от 500 до 600 буханок свежего хлеба, а во время каслания объемы возрастают до полутора тысяч булок. Еще большой популярностью у жителей тундры пользуются кондитерские изделия: вафли, печенье и зефир.

Отметим, что минувшей осенью а фактории завершили внешнюю реконструкцию пяти вагончиков. Теперь они соединены общими переходами, по которым работники свободно передвигаются из помещения в помещение.

Далее в планах - установить на крышах солнечные батареи мощностью 5 кВт и светодиодные лампы. Панели помогут экономить дизельное топливо. Их мощности должно хватить на освещение и работу части бытовой техники.