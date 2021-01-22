Жители Ямала будут получать пособия в единые дни Фото: Ольга Крыльцова

Ямальцы начали получать пособия и другие социальные выплаты в единые дни. Ранее они производились в каждом муниципальном образовании самостоятельно, в связи с чем поступали на счета жителей в разные даты.

Теперь перечислением средств в банки и почту России занимается централизованно окружной департамент соцзащиты населения, а от городов и районов лишь требуются списки граждан, которые получают меры поддержки.

Для удобства граждан в официальных мессенджерах ведомства Telegram и Viber будут публиковаться даты перечисления тех или иных выплат.

Отметим, что выплаты производятся через Почту России и платежную систему «МИР» на лицевые счета граждан в Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Запсибкомбанк и Почта банк.

-Банк переводит средства на счета граждан от 1 до 3 рабочих дней. Поэтому не стоит волноваться, если после объявления сроков выплат деньги не сразу поступят на счет, - рассказала первый заместитель директора окружного департамента социальной защиты населения Оксана Медынская.

С подробным графиком перечисления выплат в кредитные организации можно ознакомиться на сайте окружного департамента социальной защиты населения.