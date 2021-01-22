Из-за морозов изменилось движение автобуса по маршруту «Ноябрьск - Вынгапуровский»

Фото: администрация Ноябрьска

Аномальные холода продолжают вносить коррективы в работу общественного транспорта: изменилось расписание движения автобусов по маршруту №51 «Ноябрьск - Вынгапуровский».

Так, 22 января рейс из Ноябрьска на 10:00 переносится на 12:00, рейс из Вынгапуровского на 12:00 переносится на 14:00. Рейс из Ноябрьска на 15:00 переносится на 18:00, рейс из Вынгапуровского на 17:00 переносится на 20:00.

Кроме того, 23 и 25 ноября рейс из Ноябрьска на 5:45 переносится на 12:00, рейс из Вынгапуровского на 7:45 переносится на 14:00. Рейс из Ноябрьска на 15:00 переносится на 18:00, рейс из Вынгапуровского на 17:00 переносится на 20:00.

Справки о движении автобусов по данному маршруту можно получить в день отправления по телефону: 35-46-62 .