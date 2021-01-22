Грозит пожизненное: в Новом Уренгое задержали «гастролера» с 4 килограммами наркотиков

Фото: УМВД России по ЯНАО

Полиция Нового Уренгоя продолжает раскрывать дела о незаконном обороте наркотиков. Так, 4 января был задержан житель Пензенской области 1996 года рождения.

В ходе личного досмотра у него обнаружили 3 свертка с веществом растительного происхождения, а в его мобильного телефона хранилась информация о тайниках-закладках, в которых нашли еще 6 свертков с похожим содержимым.

Кроме этого, в квартире, где он проживал, были спрятаны более 750 расфасованных свертков с порошкообразным веществом и веществом растительного происхождения, 5 прессованных брикетов с растительным веществом, 2 пакета с порошкообразным веществом, 2 упаковки таблеток, приспособления и упаковочные материалы, предназначенные для фасовки.

-Согласно проведенному исследованию, изъятые вещества являются наркотическим средством синтетического происхождения массой 1, 641 килограмма, наркотическим средством растительного происхождения массой 2,197 килограмма, психотропным веществом массой 270 грамм. Общая масса изъятых наркотических и психотропных веществ составила более 4 килограмм, - сообщили в ведомстве.

Данные запрещенные вещества молодой человек намеревался сбыть на территории города.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.