В Губкинском запускают новый автобусный маршрут на дачи

Фото: личная страница Андрея Гаранина в Instagram

В Губкинском появится новый маршрут №3. С 1 февраля комфортный микроавтобус будет возить горожан на дачи.

Чтобы удостовериться в его удобстве, глава города Андрей Гаранин и депутат Виктор Казарин решили сами проехаться до конечной остановки. Автобус станет ходить ежедневно - в будни и выходные. Планируемая стоимость проезда для взрослого - 30 рублей, для детей - 5 рублей.

-Идею реконструкции проезда и запуска маршрута предложили инициативные жители в рамках проекта «Уютный Ямал». Этим летом сделали все работы: отремонтировали проезд и установили остановочный комплекс. Он разделен на два отапливаемых помещения, в одном - губкинцы с комфортом будут ждать автобус, в другом - будет дежурить участковый, - сообщил градоначальник.

Стоит отметить, что название проезда тоже выбирали жители - путем голосования выиграл вариант «Удачный», поэтому остановка - «Удачная».

-Маршрут удобный, остановка теплая. Совсем скоро жители сами оценят результат благоустройства. В нашем городе делаем все для улучшения качества жизни губкинцев, отметил Андрей Гаранин.