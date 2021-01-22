Ямальские волонтеры начали прививаться от коронавируса

Фото: правительство ЯНАО

Первые волонтеры акции #МыВместе поставили прививку от коронавируса. Все они из Ноябрьска. Это люди, которые помогают в доставке лекарств от ОРВИ и COVID-19, а также развозят продукты, находящимся на самоизоляции. Активисты понимают, что не должны стать переносчиками болезни, поэтому принимают все возможные меры.

Решение поставить прививку от нового вируса многие активисты приняли практически сразу, как только появилась возможность: будущие врачи хорошо понимают, что вакцинация может остановить пандемию.

Руководитель регионального движения «Волонтеры-Медики» Милана Зандукаева переболела коронавирусом. Девушка рассказывает, что хоть и перенесла заболевание в легкой форме, вероятность рецидива хотелось бы снизить. Со слов близких и друзей она знает, как пагубны последствия болезни для организма.

Отметим, что на сегодняшний день вакцину «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») получили 1 716 ямальцев, 746 из них - оба компонента.

Также в округе ведется подготовка пунктов вакцинации. Такое поручение дал руководителям медучреждений губернатор Дмитрий Артюхов. Вакцинировать северян будут не только в больницах, обустроят также и выездные зоны. Вакцинация проводится бесплатно, на добровольной основе.