Ученики ноябрьской коррекционной школы получают образование в новых мастерских

Фото: личная страница Алексея Романова в Instagram

В Ноябрьской коррекционной школе открылись новые мастерские, которые позволяют воспитанникам получать современное и профессиональное образование.

-Оборудование, которое было установлено в рамках проекта «Доброшкола» национального проекта «Образование», дает возможность педагогам реализовывать новые программы трудового обучения на более высоком уровне. Ребята с интересом осваивают технические средства, - сообщил глава города Алексей Романов.

Так, в мастерской «Столярное дело» мальчишки учатся работать на лобзиковом и токарном станках. Для девочек - мастерская «Швейное дело». Здесь установили программируемые вышивальную и вязальную машины, современную гладильную систему.

Еще одно направление - «Гончарное дело». Муфельная печь, плита и гончарный круг позволяет ребятам почувствовать себя в настоящей мастерской.

Также есть мастерские по легоконструированию и робототехнике.

Те, кому по душе обучение фотографии, уже научились изготавливать полиграфическую продукцию.

-Уверен, что благодаря переоснащению мастерских наши дети смогут не только раскрыть свой потенциал, но и получить навыки, которые пригодятся в жизни, - отметил градоначальник.