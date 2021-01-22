В Тазовском районе капитально отремонтируют пять соцучреждений

Фото: личная страница Василия Паршакова в Instagram

Поселения Тазовского района ждут кардинальные преображения. В этом году планируется капитально отремонтировать пять социальных учреждений.

По словам главы района Василия Паршакова, завершатся работы по замене ограждения в Тазовской школе-интернате. Отремонтируют первый корпус детского сада «Белый медвежонок»: утеплят, заменят кровлю, электропроводку, системы тепло- и водоснабжения, пожарную сигнализацию. На территориях обоих корпусов сделают новые детские площадки с безопасным резиновым покрытием.

Также новая детская площадка с игровыми и спортивными комплексами появится возле пришкольного интерната в Газ-Сале. В Антипаютинской школе-интернате обеспечат автономный резервный источник электроснабжения для спального корпуса, а у дома культуры в селе Находка благоустроят прилегающую территорию

Обновят кровлю в Тазовской школе искусств. Проведут косметические ремонты и в других учреждениях культуры и образования.

-Уже сейчас ведется большая работа по подготовке к ремонтам, предстоящим в летний период. Средства в бюджет заложены - проводится конкурс по определению подрядных организаций. Поручил вести постоянный контроль всех этапов работ, - сообщил Василий Паршаков.