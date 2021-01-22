До -50 градусов. Морозы на Ямале продлятся еще пять дней

Фото: МЧС России по ЯНАО

Синоптики вновь прогнозируют ямальцам сильные морозы. Так, с 22 по 26 января в отдельных районах температура опустится до -50, а это ниже климатической нормы на 15 градусов и более.

В связи с этим сотрудники МЧС просят жителей быть предельно осторожными и внимательными.

Во избежание переохлаждения и обморожения рекомендуется не выходить из дома без необходимости, избегать пребывания на улице детей и домашних животных, а также не покидать приделы населенных пунктов. Если выезда за город не избежать, то необходимо сообщить близким о в известность о пути следования и времени прибытия в конечный пункт.

Не выезжайте на автозимник не убедившись, что он открыт. Узнать информацию можно на Интерактивной карте зимних автодорог. (Электронная ссылка http://karta.yanao.ru/eks/zimnik).

Также помните, что при низких температурах воздуха могут произойти обморожение, которое наступает незаметно, без боли, поэтому необходимо чаще проверять чувствительность кожи лица, постоянно шевелить пальцами рук и ног. При сильном ветре лучше укрыть лицо шарфом или самодельной маской. Во избежание обморожения ног желательно больше двигаться.

Ежегодно в период понижения температуры воздуха фиксируется увеличение количества пожаров, связанных с ненормированным использованием электроприборов и печного оборудования. Поэтому следует помнить о правилах пожарной безопасности в жилых помещениях.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните «101» или «112».

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