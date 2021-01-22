На Ямале пройдет профилактическая операция «Жилье»

Фото: правительство ЯНАО

В Салехарде прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Мероприятие в режиме веб-конференции провел заместитель главы региона Аркадий Бессонов.

Главные вопросы, которые обсудили участники, касались мер по предупреждению гибели на пожарах детей и проведения профилактических мероприятий в жилищном секторе, цель которых - уменьшить количество пожаров и последствия от них.

Так, в 2020 году на Ямале на 2,4% снизилось число пожаров: зарегистрировано 955 возгораний, в 2019 их было 978. Число погибших также снизилось на 24,1%: 2020 год - 22 человека, 2019 - 29. Количество полученных травм при пожарах стало ниже на 6,3%: 2020 год - 74 пострадавших, 2019 - 79.

Основная доля пожаров приходится на жилищный фонд, включая надворные постройки и частные гаражи, а также транспорт. Всего в жилищном фонде в 2020 году зарегистрировано 305 возгораний, это ниже прошлогоднего показателя на на 9% (2019 год - 335 пожаров).

Отметим, что за 20 дней этого года показатель по количеству зарегистрированных пожаров уже выше прошлогоднего на 36% (или на 20 пожаров). При этом, отмечают специалисты, по статистике наибольшее количество возгораний фиксируется зимой.

Чтобы защитить жизни и здоровье людей, а также повысить их уровень знаний в области пожарной безопасности, в феврале начнется профилактическая операция «Жилье». К ее проведению будут привлечены федеральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и общественные организации.