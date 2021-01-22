Погода на Ямале на 22 января: сильные морозы

Фото: администрация Салехарда

В пятницу, 22 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменна облачность. Днем -38, ночью -40. Ветер 3-8 м/с.

Ноябрьск: пасмурно. Днем -40, ночью -47. Ветер 7-9 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем -41, ночью -44. Ветер 4-5 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -45, ночью -47. Ветер 4-5 м/с.

Губкинский: малооблачно. Днем -42, ночью -45. Ветер 6-7 м/с.

Тарко-Сале: ясно. Днем -41, ночью -45. Ветер 4-6 м/с.

Лабытнанги: ясно. Днем -37, ночью -38. Ветер 2-5 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем -40, ночью -44. Ветер 7-9 м/с.