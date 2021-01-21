Ямальцам рассказали, как избежать переохлаждения в морозы

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

На Ямал надвигаются сильные морозы. В ближайшие дни температура опустится до -40 градусов и может нанести серьезный урон здоровью северян.

Однако, если соблюдать простые правила, риск переохлаждения значительно снижается. В связи с этим специалисты Тарко-Салинской ЦРБ рассказали, как пережить холода и не навредить организму.

- При сильном холоде не рекомендуется употреблять алкоголь, он способствует высокой потере тепла;

- Не стоит курить на морозе - курение уменьшает циркуляцию крови и делает конечности более уязвимыми к воздействию холода;

- Надевайте исключительно теплую одежду из натуральных тканей - это способствует нормальной циркуляции крови. Верхнюю одежду желательно носить влагостойкую;

- Предпосылки для обморожения могут создавать тесная обувь, отсутствие стельки. В обувь обязательно вкладывать теплые стельки, носки надевать шерстяные, они впитывают влагу и оставляют ноги сухими;

- В ветреную и морозную погоду необходимо защищать открытые участки тела, смазывать их специальным кремом;

- Не стоит носить на морозе металлические (в том числе золотые и серебряные) украшения;

- Во время длительного пребывания на улице нужно периодически заходить в теплые помещения, пить горячий чай;

- Остерегайтесь переутомления. Уставший человек быстрее подвергается переохлаждению;

- По возможности следует постоянно двигаться, чтобы усилить кровообращение в замерзающих сосудах;

- В случае сильного обморожения необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Также напоминаем, что поездки по загородным трассам лучше отложить. Если это невозможно, то нужно максимально ответственно подготовиться к выезду - проверить исправность автомобиля, взять с собой необходимый запас топлива, дополнительную теплую одежду, суточный запас пищи, инструменты и заряженный сотовый телефон.