Ямальская полиция всерьез возьмется за киберпреступников

Фото: правительство ЯНАО

В Салехарде прошло заседание коллегии ямальской полиции, на которой также присутствовал Дмитрий Артюхов. В ходе обсуждений были подведены итоги и обозначены основные направления работы на 2021 год.

-У нас остаются направления, по которым мы должны активно работать - это борьба с киберпреступлениями и задача, которую поставил Президент, по снижению числа пострадавших в ДТП, - подчеркнул губернатор.

По словам руководителя ямальской полиции Сергея Костенко, в округе отмечено незначительное увеличение зарегистрированных преступлений. Прежде всего это связано с ростом киберпреступности.

В целом оперативную обстановку он назвал стабильной и контролируемой. В 2020 году на 7,7% снизилось число правонарушений, совершенных на улицах, на 8,8% - в общественных местах. Почти вдвое меньше общественно-опасных деяний стали совершать дети и подростки.

Меньше зарегистрировано убийств - на 66%, фактов причинения тяжкого вреда здоровью - на 20%. Сократилось количество разбоев - на 34%, грабежей - на 26%, угонов - на 35%. Раскрываемость убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, краж и разбоев улучшилась.

А вот ситуация на дорогах продолжает оставаться напряженной. При том, что количество ДТП сократилось на 13%, увеличилось количество погибших и пострадавших людей.

Завершая доклад Сергей Костенко отметил, что ведомству необходимо повышать планку работы по профилактике правонарушений, противодействию преступности в экономике, социальной сфере, повышению эффективности работы по выявлению и пресечению деятельности преступных групп.