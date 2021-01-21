На Ямале объединили две крупнейшие электроподстанции

На Ямале объединили два крупнейших энергоузла - подстанции «Муравленковская» и «Тарко-Сале», задействованные в энергоснабжении объектов компаний «Роснефть» и «Газпром» на территории округа.

При замыкании транзитных линий между подстанциями применен комплекс технических мероприятий, обеспечивающий высокое качество и надежность передачи электроэнергии: организованы высокочастотные каналы связи, установлены основные быстродействующие защиты и устройства противоаварийной автоматики на микропроцессорной основе.

Также в схему транзитных линий включены секционирующий пункт 110 кВ «Барсуковский» и переключательный пункт 110 кВ «Комсомольский». Двухстороннее электроснабжение сразу пяти подстанций 110 кВ, питающих производственные объекты Комсомольского и Барсуковского нефтегазовых месторождений и Комсомольского газового промысла, значительно повышает надежность электроснабжения потребителей и качество оперативно-технологического управления.

Данный проект реализован ноябрьским предприятием «Россети Тюмень» в рамках исполнения Комплексной программы развития электрических сетей субъектов Российской Федерации на территории ЯНАО.

Отметим, что «Ноябрьские электрические сети» несут ответственность за энергоснабжение территории ЯНАО: от южной границы Холмогорского месторождения до станции Сывдарма, это около 500 километров с юга на север и 180 километров с запада на восток. В составе НЭС - четыре района электрических сетей: Холмогорский, Вынгапуровский, Муравленковский, Пурпейский.